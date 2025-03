Страхотен Милър-Макинтайър не спаси Цървена звезда срещу Реал Мадрид (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър се отличи с още едно силно представяне, но Цървена звезда се отдалечи от директно класиране в плейофите на Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отстъпиха пред Реал Мадрид със 72:78 в мач от 32-ия кръг. В "Белградска Арена" момчетата на Янис Сфейропулос бяха в ролята на догонващи през цялата среща и до края не намериха сили за пълен обрат, както и за нова победа в турнира на богатите, което помогна на състава на Чус Матео да постигне четвърти последователен успех.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и бе над всички за тима от Белград. Българският национал влезе в ролята на топреализатор, но не получи достатъчно подкрепа от своите съотборници в офанзивен план. Градът завърши с 24 точки, 1 борба, 2 асистенции и 1 открадна топка за 25 минути в игра. При стрелбата си той бе 4/8 от средна дистанция, 4/9 зад дъгата и 4/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Тимът от Белград се смъкна до деветото място с 18 победи и 14 загуби, колкото имат и "белите", които се придвижи до осмата позиция.

A massive win secured by @RMBaloncesto in #RivalrySeries pic.twitter.com/20CDusANUZ

Присъствието на Валтер Таварес и Усман Гаруба бе достатъчно за гостите да се радват на мощен старт, както и на двуцифрена разлика. Домакините нямаха никакви аргументи в опитите си да отговорят и испанците дръпнаха с 13 точки в края на първата част.

Dzanan Musa going in the fast break! @RMBaloncesto I #RivalrySeries pic.twitter.com/p2rjLg2u7t

Нападението на „белите“ действаше добре и в хода на втория период, което се оказа достатъчно за поддържане на спокойствието и солидната преднина. „Звездашите“ все така нямаха отговор и мадридчани се изстреляха на голямата почивка при 42:27.

Пробуждане от страна на Коди Милър-Макинтайър и Филип Петрушев позволи на сърбите да си оставят вратичка за нещо повече при подновяването на играта, стопявайки част от пасива си. Това обаче по никакъв начин не спря „лос бланкос“ да се отскубнат с 10 точки след 30 минути игра.

Джон Браун и Рокас Гиедрайтис поеха щафетата в последната част, давайки нови надежди на тима от Белград. последва бърз отговор чрез Серхио Люл и Таварес, които отново до голяма степен отново наклониха везните на действащите шампиони в Лига Ендеса. В този момент Милър-Макинтайър за пореден път пое щафетата и именно неговите усилия доближиха "звездашите" само до 2 точки в последните 45 секунди, но Факундо Кампацо бе безпощаден от наказателната линия и интригата се изпари в края.

What a shot from Codi Miller-McIntyre and it's a 2 point game@kkcrvenazvezda #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/MNn8zHD7HF