Окръжната прокуратура в Плевен разследва самолетната катастрофа край с. Бохот

Окръжната прокуратура в Плевен ръководи действията по разследването на тежкия авиационен инцидент с малък самолет, възникнал на 24 октомври 2026 г. в района на с. Бохот, област Плевен, съобщиха от прокуратурата.

Разследването се, че при управление на въздухоплавателно средство са нарушени правилата за движение и по непредпазливост е причинена смъртта на Б.Б., на 22 години.

Сигнал за падналия самолет е подаден в 15.35 часа на 24 октомври чрез телефон 112 до оперативния дежурен на 1 РУ - Плевен.

Пристигналите незабавно на мястото на инцидента полицейски екипи са установили в прилежащ двор към частен имот в с. Бохот останки от самолет с идентификационен номер LZ-TTE. В непосредствена близост е намерено тялото на управлявалия въздухоплавателното средство Б.Б. Районът на местопроизшествието е бил незабавно запазен от служители на Първо РУ - Плевен до сформирането на специализирана група.

Установено е, че въздухоплавателното средство е собственост на търговско дружество и е излетяло непосредствено преди инцидента от летателна площадка „Бохот LM“ – гражданско летище за обща авиация. Вследствие на инцидента няма други пострадали лица, тъй като частният имот е бил необитаем. Няма нанесени и значими материални щети по обществената инфраструктура в района.

Огледът на местопроизшествието е извършен от екип включващ следовател, експерти от МВР, съдебен лекар, както и вещи лица от Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София и инспектори от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт – София.

Предстои назначаването на експертизи - комплексна летателно-техническа, техническа, медицинска и други, както и да се съберат други доказателства за пълното и обективно изясняване на причините за катастрофата.