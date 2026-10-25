БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта

Окръжната прокуратура в Плевен разследва самолетната катастрофа край с. Бохот

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

При инцидента самолет се заби в къща, загина 22-годишният пилот

инцидента самолет стигна трагедията
Слушай новината

Окръжната прокуратура в Плевен ръководи действията по разследването на тежкия авиационен инцидент с малък самолет, възникнал на 24 октомври 2026 г. в района на с. Бохот, област Плевен, съобщиха от прокуратурата.

Разследването се, че при управление на въздухоплавателно средство са нарушени правилата за движение и по непредпазливост е причинена смъртта на Б.Б., на 22 години.

Сигнал за падналия самолет е подаден в 15.35 часа на 24 октомври чрез телефон 112 до оперативния дежурен на 1 РУ - Плевен.

Пристигналите незабавно на мястото на инцидента полицейски екипи са установили в прилежащ двор към частен имот в с. Бохот останки от самолет с идентификационен номер LZ-TTE. В непосредствена близост е намерено тялото на управлявалия въздухоплавателното средство Б.Б. Районът на местопроизшествието е бил незабавно запазен от служители на Първо РУ - Плевен до сформирането на специализирана група.

Установено е, че въздухоплавателното средство е собственост на търговско дружество и е излетяло непосредствено преди инцидента от летателна площадка „Бохот LM“ – гражданско летище за обща авиация. Вследствие на инцидента няма други пострадали лица, тъй като частният имот е бил необитаем. Няма нанесени и значими материални щети по обществената инфраструктура в района.

Огледът на местопроизшествието е извършен от екип включващ следовател, експерти от МВР, съдебен лекар, както и вещи лица от Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София и инспектори от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт – София.

Предстои назначаването на експертизи - комплексна летателно-техническа, техническа, медицинска и други, както и да се съберат други доказателства за пълното и обективно изясняване на причините за катастрофата.

#падане в двор #с. Бохот #Окръжна прокуратура - Плевен #разследване #самолетна катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
1
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Кой е Слави Бинев?
2
Кой е Слави Бинев?
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал
3
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал
Как се гласува с машина?
4
Как се гласува с машина?
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
5
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
6
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?

Най-четени

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Общество

МВР: Изборният ден протича нормално, получени са 217 сигнала за нарушения до 15.00 часа
МВР: Изборният ден протича нормално, получени са 217 сигнала за нарушения до 15.00 часа
България гласува за президент и вицепрезидент (СНИМКИ) България гласува за президент и вицепрезидент (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
Рекордно ниска избирателна активност в сливенския квартал "Надежда" Рекордно ниска избирателна активност в сливенския квартал "Надежда"
6458
Чете се за: 01:35 мин.
Ниска избирателна активност в Кърджалийско Ниска избирателна активност в Кърджалийско
Чете се за: 03:45 мин.
Поскъпване при повечето зеленчуци и спад в цените на основните храни на борсите у нас тази седмица Поскъпване при повечето зеленчуци и спад в цените на основните храни на борсите у нас тази седмица
Чете се за: 02:55 мин.
Старо Железаре преди изборите: Какво очакват хората от бъдещия президент? Старо Железаре преди изборите: Какво очакват хората от бъдещия президент?
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

ЦИК: Към 16ч. активността е 16,04%
ЦИК: Към 16ч. активността е 16,04%
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към 15.30 часа Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към 15.30 часа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си!
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Едва 2,56% гласували в Кърджалийско – има ли натиск хората да...
Чете се за: 02:35 мин.
Регионални
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК в...
Чете се за: 02:02 мин.
Регионални
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция –...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ