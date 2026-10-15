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Олимпийската шампионка по ски бягане Виктория Карл: Ще ми бъде трудно да се върна в състезателния спорт

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Спорт
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Олимпийската шампионка по ски бягане Виктория Карл: Ще ми бъде трудно да се върна в състезателния спорт
Снимка: БТА
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Германската състезателка по ски бягане Виктория Карл наруши продължителното си публично мълчание в интервю за шведската телевизия SVT и говори за наказанието си, свързано с употреба на допинг.

„Просто се доверих твърде много на лекаря и съм изключително ядосана на себе си, че му гласувах такова доверие, без да попитам отново дали изобщо ни е позволено да приемаме това“, обясни олимпийската шампионка.

Карл даде положителна проба за забраненото вещество кленбутерол по време на извънсъстезателен допинг контрол през второто тримесечие на 2025 година. Този медикамент се използва основно за лечение на респираторни заболявания, като например астма.

Наказанието ѝ изтича на 25 ноември. Тя пропусна тазгодишните Зимни олимпийски игри в Италия, въпреки че четири години по-рано в Пекин спечели златен медал в отборния спринт.

„За да се предпазя, изобщо не следих Олимпийските игри“, коментира Виктория Карл и допълни:

„Надявам се да се завърна за Световната купа толкова силна, колкото бях преди. Но просто не знам. Ще ми бъде наистина трудно да се върна в състезателния спорт.“

#Виктория Карл

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