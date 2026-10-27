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Омбудсманът поиска от ЦИК проверка на секциите за хора с увреждания още за балотажа в неделя

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Омбудсманът Велислава Делчева настоява Централната избирателна комисия да въведе единни правила за проверка на достъпността на изборните секции за хора с увреждания. В писмо до председателя на комисията Георги Хорозов тя предлага 10 конкретни мерки, които да бъдат приложени още за предстоящите президентски избори. Това съобщиха от Институцията.

Поводът са сигнали от граждани, които срещат затруднения да упражнят правото си на глас. Делчева посочва, че секция на партерния етаж невинаги означава достъпна секция. Стъпала, неподходящи рампи, тесни входове и други препятствия често правят гласуването трудно или невъзможно за хора с инвалидни колички, патерици и проходилки, както и за възрастни с ограничена подвижност.

Затова омбудсманът предлага районните избирателни комисии заедно с местните власти да проверяват предварително целия маршрут от улицата или паркинга до мястото за гласуване. При установени пречки трябва да се вземат мерки за отстраняването им или да се потърси друго подходящо помещение.

Сред предложенията са още безопасни рампи, достъпни места за паркиране, подходящо разположение на машините за гласуване и предварителна информация за условията във всяка секция. Делчева настоява и за инструктаж на членовете на секционните комисии как да помагат на избирателите с увреждания, без да нарушават тайната на вота и правото им на самостоятелен избор.

Към писмото е приложен и проект на контролен списък, по който да се проверява достъпността на секциите. В него се предвижда да се описват установените проблеми, отговорните институции и сроковете за отстраняването им, както и да се прави последваща проверка преди изборния ден.

Омбудсманът се позовава на Изборния кодекс и на Решение № 348-ПВР от 14 октомври 2026 г. на ЦИК. Според нея съществуващите правила трябва да се прилагат еднакво във всички изборни райони.

Велислава Делчева очаква комисията да предприеме конкретни действия още за балотажа на президентския вот тази неделя. Целта е моделът „Достъпна изборна секция“ да заработи на практика, така че хората с увреждания да могат да гласуват безопасно, самостоятелно и при равни условия.

#достъпност за хора с увреждания #омбудсман Велислава Делчева #цик

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