Онс Жабер и Елена Рибакина се класираха за четвъртия кръг на Уимбълдън

Миналогодишната финалистка Онс Жабер (Тунис) се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис при жените.

Шестата поставена Жабер отстрани след обрат канадската тенисистка Бианка Андрееску с 3:6, 6:4, 6:3 за общо час и 54 минути игра. Тунизийката имаше проблеми на старта и загуби първия сет, но успя да изравни, а след прекъсването заради дъжда над Лондон, надделя над шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2019 г. Андрееску. Това бе първи мач за Онс Жабер на Централния корт след загубения финал през миналата година.

На трибуните бе легендарната бивша американска тенисистка Били Джийн Кинг, а след мача Онс Жабер каза, че й се е искало да я попита за съвет.

Comeback complete.@Ons_Jabeur reaches the Round of 16 with an ace#Wimbledon pic.twitter.com/doh09xP1iN