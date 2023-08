Онс Жабер с трудна победа срещу колумбийка в първия кръг на US Open

Онс Жабер преодоля затрудненията с дишането, за да стигне до трудна победа със 7:5, 7:6(4) над колумбийката Камила Осорио в първия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Петата в схемата тунизийката показа характер в двучасова битка на корт "Луис Армстронг".

Тунизийката, която загуби последните два финала на "Уимбълдън" и претърпя същата участ на Откритото първенство на САЩ през 2022 година, имаше пълен контрол в началото, когато направи два пробива и поведе с 4:1. Постепенно Жабер отпадна физически, а при 4:3 каза на съдията на стола, че има проблеми с дишането и след като загуби четвърти пореден гейм поиска медицинска помощ и прекара няколко минути на стола си, докато лекар мери кръвното й налягане. Тунизийката все пак намери сили, спечели следващите три гейма и взе първия сет със 7:5 след близо час игра.

Във втория Жабер проби за 4:3 и затвърди пробива, след което сервираше за спечелване на мача, но колумбийката отказа да се предаде, спаси два мачбола и доведе сета до тайбрек, в който обаче по-голямата класа на тунизийката даде резултат и тя спечели със 7:4.

Ons Jabeur has no quit!



She's battling in her first round match. pic.twitter.com/yeANHPzDRY