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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Опашки от кръводарители в Бургас след трагедията на АМ „Тракия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Вълна от съпричастност в Бургас след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Десетки хора се отзоваха на призивите за кръводаряване, а пред пунктовете се образуваха опашки от доброволци, готови да помогнат на пострадалите.

В инициативата се включиха хора на различна възраст, обединени от желанието да дадат своя принос за спасяването на човешки живот.

От лечебните заведения уточняват, че към момента няма недостиг на кръв и кръвни продукти. Въпреки това желаещите да дарят продължават да проявяват съпричастност към пострадалите и техните семейства.

Отделението по Трансфузионна хематология работи с удължено работно време от 7:30ч до 17:00ч. Кампанията продължава до петък.

#тежка катастрофа на АМ Тракия #АМ "Тракия" #верижна катастрофа

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