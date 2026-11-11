Опашки от кръводарители в Бургас след трагедията на АМ „Тракия“

Вълна от съпричастност в Бургас след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Десетки хора се отзоваха на призивите за кръводаряване, а пред пунктовете се образуваха опашки от доброволци, готови да помогнат на пострадалите.

В инициативата се включиха хора на различна възраст, обединени от желанието да дадат своя принос за спасяването на човешки живот.

От лечебните заведения уточняват, че към момента няма недостиг на кръв и кръвни продукти. Въпреки това желаещите да дарят продължават да проявяват съпричастност към пострадалите и техните семейства.

Отделението по Трансфузионна хематология работи с удължено работно време от 7:30ч до 17:00ч. Кампанията продължава до петък.