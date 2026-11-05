Оставиха за постоянно в ареста обвинения за убийството на Слави Бинев

Обвиненият за убийството на бизнесмена Слави Бинев остава за постоянно в ареста. Това реши на закрито заседание Апелативният съд в София.

Еюп Темиз беше арестуван от полицията час след като Бинев беше убит в дома си на 24 октомври.

Заедно с него бяха задържани още двама души, които впоследствие станаха свидетели по случая.

Сред мотивите на съда за оставянето на Темиз в ареста е опасността той да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде освободен.