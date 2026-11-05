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УБИЙСТВОТО НА СЛАВИ БИНЕВ

Оставиха за постоянно в ареста обвинения за убийството на Слави Бинев

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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оставиха постоянно ареста обвиненият убийството слави бинев
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Обвиненият за убийството на бизнесмена Слави Бинев остава за постоянно в ареста. Това реши на закрито заседание Апелативният съд в София.

Еюп Темиз беше арестуван от полицията час след като Бинев беше убит в дома си на 24 октомври.

Заедно с него бяха задържани още двама души, които впоследствие станаха свидетели по случая.

Сред мотивите на съда за оставянето на Темиз в ареста е опасността той да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде освободен.

#убийство на Слави Бинев #Еюп Темиз #Апелативен съд София #заподозрян #мярка

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