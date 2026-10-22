От Париж до Тирана: Младежкият бунт срещу високите разходи за живот завладява Европа

Уличните протести преминават граници. От няколко седмици Европа се сблъсква с поредица от социални кризи. Във Франция те започнаха с мобилизация на гимназистите, последвана от национален протест срещу поскъпването на живота в събота, 17 октомври. На други места на континента – от Португалия до Албания, преминавайки през Испания и Италия – гражданите изразяват недоволството си с подобни искания. Ето поглед към мобилизациите, които разтърсиха Европа.

В Италия: Младежта, вдъхновена от френското гимназиално движение

Младежкият бунт се прехвърли през Алпите. На 12 октомври италиански гимназисти споделиха в социалните мрежи кадри от блокади пред френски училища и призоваха за присъединяване към движението. Впоследствие много от тях преминаха към действия. „Не можем повече да търпим училищата ни да се рушат, докато правителството продължава да инвестира във военната промишленост“, заявиха ученици пред гимназия в Рим, цитирани от Corriere della Sera.

По улиците на Рим, Милано, Флоренция и Генуа младежта протестира на 16 октомври срещу липсата на средства за образование и срещу политиката на десния кабинет на Джорджа Мелони, която е на власт вече четири години. Учениците бяха подкрепени от студенти и учители, откликвайки на призива за стачка на синдиката SISA с искания за по-високи заплати и нови назначения в сектора.

Към специфичните искания на младежта се добави и недоволството от високите разходи за живот. В Пулия, Калабрия и Сицилия фермери и превозвачи блокираха ключови пътни артерии в седмицата след 12 октомври в знак на протест срещу скока в цените на горивата. Призивите за демонстрации се умножиха в социалните мрежи с подкрепата на синдикати като CGIL (италианския еквивалент на френския CGT). Както и във Франция, основната дата за обща мобилизация беше 17 октомври.

Покрай тези събирания в северната част на страната избухна и насилие – в Болоня, Торино и най-вече в Милано, където през уикенда на 17 и 18 октомври бяха арестувани над 200 души. В социалните мрежи се разпространиха кадри на вандализъм, сблъсъци с полицията и сцени на хаос. „Това, което се случи тук, е отражение на процеси, които виждаме в редица градове по света“, заяви кметът на Милано Джузепе Сала пред италианската агенция Ansa.

В Белгия: Съкращенията на бюджета кристализират гнева

Блокадите на френските гимназии вдъхновиха и белгийските младежи. Във Федерация „Валония-Брюксел“ (франкофонската част на страната) студентите се мобилизираха още от началото на октомври, за да осъдят недофинансирането на образованието. Те протестират срещу покачващите се такси за обучение и цените на картите за градски транспорт.

Студентите са обезпокоени и от условията на труд на своите преподаватели в контекста на федералния план за съкращения, целящ да спести 250 милиона евро. От учебната 2027 г. работното натоварване на гимназиалните учители ще се увеличи с 10% без каквото и да е финансово компенсиране, съобщава медията RTBF.

По данни на полицията около 30 000 души са протестирали на 9 октомври по улиците на Брюксел срещу мерките за строги икономии. Напрежението между протестиращи и органите на реда ескалира, като RTBF съобщава за задържани с употреба на сила младежи.

След деня на мобилизация във Франция стотици хора се събраха в събота в Брюксел и Лиеж на протест срещу скъпотията. На места се стигна до сблъсъци, приписани от властите на вандали. По време на демонстрацията бяха запалени контейнери за смет, скутери под наем и поне три автомобила. Полицията съобщава за около десет арестувани за нарушаване на обществения ред.

В Испания: Достъпът до жилища е в центъра на исканията

В сърцето на Мадрид емблематичният площад „Пуерта дел Сол“ се превърна в символ на социалния протест. От 26 септември той е изпълнен с палатки в знак на протест срещу драстичния скок в цените на имотите и наемите. В испанската столица наемите са се удвоили спрямо 2015 г., докато заплатите са нараснали едва с 30%. Катализатор за масовите протести стана принудителното извеждане от дома ѝ на 87-годишната пенсионерка Марикармен Абаскал. Последваха демонстрации в редица градове, сред които Барселона и Валенсия, с искания за достъпни жилища.

Затънало в политическа безизходица, правителството свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Протестиращите обаче възнамеряват да запазят натиска дотогава. Водещите синдикати в страната призовават за обща стачка с искания за „по-високи заплати, достойни жилищни условия и мерки за контрол на цените срещу инфлацията, която топи покупателната способност“.

Недоволството в образователния сектор също расте. От края на учебната 2025–2026 г. учителите организират поетапни стачки поради липсата на ресурси в държавните училища и спада в покупателната им способност с 20% от 2010 г. насам. На 14 октомври учителските синдикати обявиха безсрочна стачка за по-добри условия на труд.

В Мадрид млади протестиращи блокираха и магистрален участък. Изданието ABC съобщава за демонстранти с жълти светлоотразителни жилетки, които са поставили чинове и столове на пътното платно. Те осъждат „липсата на диалог“ от страна на властимащите и настояват за по-малки класове, увеличение на възнагражденията и подобряване на училищната база.

Португалия следва стъпките на Испания

Португалия се присъедини към вълната от протести в Испания. Активисти за достъпни жилища опънаха палатки на 17 октомври на площад „Росио“ в центъра на Лисабон. Подражавайки на съседите си, те се противопоставят на принудителните изселения, имотната спекула и растящите наеми. „Целта ни е да останем тук, докато исканията ни не бъдат чути“, заяви Жоао Велозо, един от говорителите на палатковия лагер. По данни на медията RTP, между 2015 и 2024 г. наемите в Португалия са скочили с близо 30% – почти двойно над средното за ЕС (16,8%).

Напрежението се покачи, след като в Лисабон и Порто палатковите лагери бяха разгонени от полицията при акция в ранните часове. Полицейската намеса доведе до 55 ареста и двама леко ранени в столицата. В отговор последваха нови протести в няколко града, като част от участниците призоваха за присъединяване към общата стачка на Иберийския полуостров.

В Албания: Ескалация на насилието

Хиляди хора, основно младежи, протестират от 13 октомври в столицата Тирана срещу лошите условия в университетите, високите такси за обучение и корупцията в институциите. Те настояват за оставката на премиера Еди Рама.

Събиранията през цялата седмица бяха съпроводени от размирици. Агресивни групи запалиха или нанесоха сериозни щети на сгради на няколко министерства, съдилища, банки и търговски обекти. В неделя бяха запалени полицейски участък и входът на Министерството на вътрешните работи. По данни на вътрешното министерство над 300 души са ранени, като две трети от тях са служители на реда

Осъждайки остро насилието, Еди Рама все пак обеща диалог: „Правителството трябва да направи сериозен размисъл, за да разбере причините за този бунт“. Същевременно той загатна за възможна намеса на „външни сили“ в ескалацията.

На фона на растящото напрежение на целия континент Върховният комисар на ООН по правата на човека осъди проявите на насилие по време на протестите в Европа и призова всички страни да „облекчат напрежението“.

Статия, написана от Lucie Rivière (franceinfo), първоначално публикувана на 22 октомври 2026 г., 06:04 (ЦЕЛВ)