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От Сдружението за модерна търговия настояват за спешна среща с премиера

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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В писмото организацията отправя остри критики към Комисията за защита на потребителите

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Снимка: илюстративна
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Сдружението за модерна търговия настоява за спешна среща с министър-председателя Румен Радев и представители на ресорните министерства, на която да бъдат обсъдени съвместни действия за гарантиране на продоволствената сигурност, непрекъснатостта на веригите за доставки и стабилността на вътрешния пазар в условията на засилен геополитически риск.

Това се посочва в отворено писмо на организацията до премиера и министъра на икономиката и индустрията Александър Пулев.

На фона на усложнената геополитическа обстановка в Черноморския регион от организацията подчертават, че при повишен риск за националната сигурност гражданите трябва да могат да разчитат на стабилна икономическа среда и сигурни доставки на основни стоки.

„Модерната търговия в България следва да се счита за критична инфраструктура. Хранителният суверенитет и непрекъсваемостта на веригите за доставки са основополагащи елементи от националната сигурност“, заявяват от сдружението, което представлява водещи компании в сектора на търговията с бързооборотни стоки.

В писмото организацията отправя остри критики към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като обвинява институцията в манипулативно тълкуване на икономически и статистически данни и действия, които подкопават общественото доверие в търговския сектор.

Според сдружението отслабването на доверието в модерната търговия може да облагодетелства сивия сектор и спекулативните практики.

„Призоваваме за държавнически подход и прекратяване на необоснованата институционална агресия, която подменя реалните проблеми със структурния дефицит в земеделието с популистки кампании“, се посочва още в писмото.

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