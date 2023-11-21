От СК обявиха назначенията на арбитрите за мачовете от 18-ия кръг

Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията за двубоите от предстоящия 18-и кръг в родната Първа лига, с който се подновяват битките в българското първенство след паузата за националните отбори.

Любопитното е, че арбитърът Радослав Гидженов получи наряди едновременно за мачовете на Левски и ЦСКА съответно срещу Локомотив София и Етър Велико Търново през уикенда.

На първо време той ще влезе в ролята на ВАР рефер по време на домакинството на "червените", което е предвидено за събота (25 ноември) от 17:30 часа.

Ден по-късно пък Гидженов ще бъде главен съдия на столичното дерби между отборите на Локомотив София и Левски на стадиона в квартал Надежда, което ще се проведе в неделя (26 ноември) отново от 17:30 часа.

Ето ги и всички назначения за 18-ия кръг в Първа лига:

24 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Хебър 1918

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Николай Георгиев Ангелов



25 ноември 2023 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Александър Костадинов Костадинов



25 ноември 2023 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Йордан Костадинов Иванов



25 ноември 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Етър ВТ

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Николай Тодоров Петров



26 ноември 2023 г., неделя, 12:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Йордан Веселинов Гулев



26 ноември 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Кольо Димитров Данев



26 ноември 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Черно море - ФК Крумовград

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Георги Генов Нарлев



27 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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