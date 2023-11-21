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От СК обявиха назначенията на арбитрите за мачовете от 18-ия кръг

Любопитното е, че през уикенда Радослав Гидженов ще бъде замесен в мачовете и на Левски, и на ЦСКА

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от БНТ
22:28, 21.11.2023
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
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Снимка: БТА
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Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията за двубоите от предстоящия 18-и кръг в родната Първа лига, с който се подновяват битките в българското първенство след паузата за националните отбори.

Любопитното е, че арбитърът Радослав Гидженов получи наряди едновременно за мачовете на Левски и ЦСКА съответно срещу Локомотив София и Етър Велико Търново през уикенда.

На първо време той ще влезе в ролята на ВАР рефер по време на домакинството на "червените", което е предвидено за събота (25 ноември) от 17:30 часа.

Ден по-късно пък Гидженов ще бъде главен съдия на столичното дерби между отборите на Локомотив София и Левски на стадиона в квартал Надежда, което ще се проведе в неделя (26 ноември) отново от 17:30 часа.

Ето ги и всички назначения за 18-ия кръг в Първа лига:

24 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Хебър 1918
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Георгиев Ангелов

25 ноември 2023 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Александър Костадинов Костадинов

25 ноември 2023 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Йордан Костадинов Иванов

25 ноември 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Етър ВТ
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Николай Тодоров Петров

26 ноември 2023 г., неделя, 12:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Йордан Веселинов Гулев

26 ноември 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Кольо Димитров Данев

26 ноември 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Черно море - ФК Крумовград
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Георги Генов Нарлев

27 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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#Радослав Гидженов #Първа лига
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