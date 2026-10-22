От "Възраждане" поискаха президентът Йотова да подаде оставка и да се оттегли от поста си

От "Възраждане" поискаха президентът Илияна Йотова да подаде оставка и да се оттегли от поста си.

В позиция лидерът на партията критикува Йотова заради нападението над журналист на служител на НСО.

“Не се прави така! Просто не се прави така! Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави! Аз съм бил много пъти прицел на думи и коментари от г-жа Соня Колтуклиева, които не са ми харесвали, но дори и да не се харесваме, възпитанието ни изисква на първо място да се уважаваме!

Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение, пише Костадин Костадинов във Фейсбук.

Що се отнася до г-жа Доцова, смятам, че тя самата трябва да даде обяснение за своето поведение, допълва Костадинов.