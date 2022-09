Отборът на Европа поведе с 8:4 след втория ден на Лейвър къп

Отборът на Европа поведе с 8:4 точки след втория състезателен ден на турнира Лейвър къп, след като спечели три от четирите срещи в "О2 Арена" в Лондон.

Преди да започнат мачовете от съботния ден пък стана ясно, че тимът на Европа трябва да продължи участието си без Рафаел Надал, който се е оттеглил заради контузия.

Въпреки отсъствието на рекордьора по титли от Големия шлем денят започна позитивно за европейците, които спечелиха първия двубой от програмата чрез Матео Беретини, който надигра Феликс Ожие-Алиасим със 7:6(11), 4:6, 10:7, за да направи общия резултат в сблъсъка 4:2 точки.

Отборът на Света обаче отговори подобаващо и във втория мач за деня Тейлър Фриц победи с 6:1, 4:6, 10:8, изравнявайки общия резултат.

Вечерната сесия мина под диктовката на 21-кратния шампион в турнирите от Шлема Новак Джокович, който първо надигра Франсис Тиафо на сингъл, а след това в тандем с Матео Беретини победиха Джак Сок и Алекс Де Минор, за да осигурят на своя тим преднина от 8:4 точки преди последния ден на Лейвър къп 2022.

Днес в третия и последен ден от надпреварата всяка победа ще носи по три точки, като програмата ще бъде открита с мача на двойки, в който един срещу друг ще се изправят Анди Мъри и Матео Беретини за отбора на Европа и Феликс Ожие-Алиасим и Джак Сок за отбора на Света.

След срещата на двойки предстоят и последните три мача на сингъл: Новак Джокович - Феликс Ожие-Алиасим, Стефанос Циципас - Франсис Тиафо и Каспер Рууд - Тейлър Фриц.

