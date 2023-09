Отборът на Света завоюва титлата на тенис турнира “Лейвър къп”

Отборът на света спечели титлата на тенис турнира “Лейвър къп” за втора поредна година. В последния мач във Ванкувър американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо победиха представителите на европейския отбор Андрей Рубльов от Русия и поляка Хуберт Хуркач със 7:6(4), 7:6(5).

Отборът на Света си заслужи трофея с резултат 13:2. Европейският отбор успя да спечели само един мач по време на турнира, когато норвежецът Каспер Рууд победи американеца Томи Пол в два сета на сингъл. В отбора победител освен Шелтън и Тиафо бяха още Франсиско Серундоло от Аржентина, Феликс Оже-Алиасим от Канада и Тейлър Фриц от САЩ.

Two in a row for Team World, Laver Cup 2023 Champions. pic.twitter.com/eKF9U6HxD0