Отмениха втория слалом за Световната купа в Загреб

Международната федерация по ски (FIS) взе решение да отмени днешния слалом от Световната купа за жени в Загреб, Хърватия заради "високи температури и вятър".

Вчера в хърватската столица се проведе още един слалом, по време на който обаче състезателите бяха принудени да се справят с много тежка писта. В крайна сметка победителка в състезанието стана американката Микаела Шифрин, която е вече е само на един успех от рекорда на Линдзи Вон.

Победа №82 за Шифрин обаче ще трябва още малко до почака след анулирането на днешния слалом, но 27-годишната скиорка ще има нов шанс още в края на тази седмица, когато предстоят два гигантски слалома в Кранска Гора, Словения.

Високите температури в цяла Европа през последните няколко седмици оказаха влияние върху зимния ски сезон, като във вчерашния ден освен трудната писта в Загреб много тежки бяха условията и по време на мъжкия слалом в Гармиш-Партенкирхен, където участие взеха и българите Алберт Попов, който се нареди 21-ви и Камен Златков, който обаче не успя да завърши в първия манш.

