Панама с историческо касиране на четвъртфиналите на Копа Америка

Националният отбор на Панама постигна втори пореден успех на Копа Америка в САЩ и си подпечата билета за четвъртфиналите. Съставът на Томас Кристиансен сразиха Боливия с 3:1 в мач от последния трети кръг в група C. По този начин панамците пренаписаха своята история, след като за първи път достигнаха до тази фаза на шампионата.

IT IS OVER IN ORLANDO. pic.twitter.com/FI19tl5M1u