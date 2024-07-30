Париж 2024: Програма - 31.07.2024 г.
Програма на българското участие в Париж 2024 – 31 юли
11:00 ч. – Джудо – Ивайло Иванов /90 кг – първи кръг/ БНТ 3
11:04 ч. – Гребане – Кристиян Василев /скиф – полуфинал C/D/
12:30 ч. – Бокс – Рами Киуан /71 кг – първи кръг/ БНТ 1
21:32 ч. – Бокс – Хавиер Ибаниес Диас /57 кг – първи кръг/ БНТ 1
Париж 2024 - Програма на БНТ – 31 юли
09:10 ч. – Добро утро, Париж! БНТ 1 и БНТ 3
10:00 ч. – Волейбол – Полша – Бразилия /мъже – групова фаза/ БНТ 3
11:00 ч. – Джудо – Ивайло Иванов /90 кг – първи кръг/ БНТ 3
12:00 ч. – Плуване – /серии/ БНТ 1 и БНТ 3
12:30 ч. – Бокс – Рами Киуан /71 кг – първи кръг/ БНТ 1
13:00 ч. – Тенис – Новак Джокович - Доминик Кьопфер /осминафинал/ БНТ 3
18:30 ч. – Спортна гимнастика /многобой мъже – финал/ БНТ 3
19:00 ч. – Днес на Игрите БНТ 1
21:00 ч. – Плуване – /финали/ БНТ 1
21:32 ч. – Бокс – Хавиер Ибаниес Диас /57 кг – първи кръг/ БНТ 3
22:00 ч. – Баскетбол – САЩ – Южен Судан /мъже – групова фаза/ БНТ 3
23:00 ч. – Днес на Игрите
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