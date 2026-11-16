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Паркът „Врана“ отново ще посреща посетители от пролетта с постоянен екип и осигурен бюджет

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Снимка: Столичната община
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Парк-музей „Врана“ ще има постоянен екип, гарантирано годишно финансиране и специализирана техника за поддръжка. Целта на Столичната община е паркът да отвори отново за посетители през пролетта, съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук.

За целогодишната поддръжка на близо 970 декара са осигурени 841 586 евро годишно. Създават се и 21 постоянни работни места към общинското предприятие „Паркове и градски градини“.

Предвиден е и еднократен стартов ресурс от 991 905 евро. От тях 582 873 евро са за закупуване на специализирана техника и оборудване, а 409 032 евро – за аварийно обезопасяване на територията.

„За първи път „Врана“ получава гарантиран годишен бюджет от 841 586 евро, както и еднократна инвестиция от близо 1 млн. евро за специализирана техника и за аварийното обезопасяване. Създаваме 21 постоянни работни места към ОП „Паркове и градски градини“. Това са хората, които ще се грижат за дърветата, алеите, тревните площи и поддръжката на парка всеки ден“, посочва Терзиев.

Аварийното обезопасяване започна през август. При обследването са установени над 600 изсъхнали и опасни дървета, като досега са премахнати повече от 150 от тях.

Снимки: Столичната община

„През 2025 г. бяхме принудени да затворим „Врана“, след като държавата месеци наред отказваше да ни предостави правно основание да продължим да го стопанисваме. Едва през май тази година Министерският съвет предостави парка за безвъзмездно управление на Столичната община, а в края на юни официално поехме отново грижата за него. От август разчистваме терена, косим, извозваме паднали дървета и обезопасяваме парка стъпка по стъпка. Вече са премахнати над 150 от опасните и заболели дървета“, дпълва столичният кмет.

#парк-музей "Врана" #двореца "Врана" #Васил Терзиев

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