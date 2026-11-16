Паркът „Врана“ отново ще посреща посетители от пролетта с постоянен екип и осигурен бюджет

Парк-музей „Врана“ ще има постоянен екип, гарантирано годишно финансиране и специализирана техника за поддръжка. Целта на Столичната община е паркът да отвори отново за посетители през пролетта, съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук.

За целогодишната поддръжка на близо 970 декара са осигурени 841 586 евро годишно. Създават се и 21 постоянни работни места към общинското предприятие „Паркове и градски градини“.

Предвиден е и еднократен стартов ресурс от 991 905 евро. От тях 582 873 евро са за закупуване на специализирана техника и оборудване, а 409 032 евро – за аварийно обезопасяване на територията.

„За първи път „Врана“ получава гарантиран годишен бюджет от 841 586 евро, както и еднократна инвестиция от близо 1 млн. евро за специализирана техника и за аварийното обезопасяване. Създаваме 21 постоянни работни места към ОП „Паркове и градски градини“. Това са хората, които ще се грижат за дърветата, алеите, тревните площи и поддръжката на парка всеки ден“, посочва Терзиев.

Аварийното обезопасяване започна през август. При обследването са установени над 600 изсъхнали и опасни дървета, като досега са премахнати повече от 150 от тях.

Снимки: Столичната община