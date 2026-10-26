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Първа лига: ЦСКА - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

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"Червените" се наложиха с 2:0.

цска - лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
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Снимки: Startphoto.bg.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА София #ПФК Лудогорец

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