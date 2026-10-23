Патриарх Даниил оглави богослуженията в българския манастир на Атон по повод 750 г. от кончината на светите 26 Зографски мъченици

С празнични богослужения в българския манастир на Света гора бяха отбелязани 750 години от мъченическата кончина на светите 26 Зографски мъченици. Тържествените служби бяха възглавени от Българския патриарх Даниил, който е на своето първо посещение в монашеската република.

Във вчерашния ден бе отслужено и всенощно бдение, а на сутринта в съборния храм бе отслужена и света Литургия. В празничното богослужение с патриарх Даниил съслужиха митрополити и епископи на БПЦ, духовници от манастира и гости.

По време на визитата си на Атон патриарх Даниил посети няколко светогорски манастира, като се поклони пред множество светини на православието, сред които Поясът на Пресвета Богородица, чудотворни икони и мощи на светии. Двадесет и шестте Зографски мъченици са жестоко убити през 1276 г. в Зографския манастир.