Паула Бадоса продължава кариерния си ренесанс и се класира за четвъртфиналите на US Open

Паула Бадоса продължава своя кариерен ренесанс, класирайки се за втория ѝ четвъртфинал на турнир от Големия шлем и първи на US Open в нейната кариера. На корт "Луис Армстронг" бившата номер 2 в света напомни за най-добрите ѝ дни, побеждавайки китайката Яфан Уан с 6:1, 6:2 за час и 21 минути. Испанката вече е спечелила 14 от последните ѝ 16 мача след Уимбълдън.

Първият гейм на двубоя загатна, че Уан може би ще се противопостави по-добре на по-именитата ѝ съперничка. Тя достигна до четири точки за пробив, но не успя да реализира нито една. Бадоса бързо намери своя ритъм след началното предизвикателство и поведе с 5:0, а малко след това и затвори първата част с 6:1.

Вторият сет започна по-равностойно, като и двете си разменяха подаванията до 2:2. Тогава бившата номер 2 в света отново привключи на друга предавка и спечели следващите четири гейма, за да затвори срещата с 6:1, 6:2 за 81 минути.

Paula Badosa is into her second career Grand Slam quarterfinal after Roland-Garros 2021! pic.twitter.com/nXimIcfFsA