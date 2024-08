Педри на линия за Барселона

Барселона получи добри новини часове преди старта на новия сезон в Ла Лига. Испанците ще имат на разположение един от своите лидери. В игра за каталунците ще се завърне Педри, обявиха от клуба. Това означава, че испанецът ще бъде на линия за мача с Валенсия, който е тази вечер от 22:30 часа.





Pedri has received the medical green light and will be available for #ValenciaBarçapic.twitter.com/ELlpIDuA8D