Пегула напусна рано Уимбълдън, Касаткина бие с 6:0, 6:0

Петата поставена Джесика Пегула (САЩ) отпадна във втория кръг на Уимбълдън.

Пегула претърпя поражение от отстранилата по-рано на турнира в Лондон и Виктория Томова китайка Синю Ван с 4:6, 7:6(9), 1:6 за два часа и 12 минути игра. Ван пласира 38 печеливши удара, комбинирани с 33 непредизвикани грешки на Пегула. Това бе първи успех на Синю Ван над тенисистка от топ 10.

Китайската тенисистка ще срещне в третия кръг британката Хариет Дарт, която елиминира сънародничката си и 32-а в схемата Кейти Боултър след обрат с 4:6, 6:1, 7:6(8).

Десетата поставена Онс Жабер (Тунис) се наложи над американката Робин Монтгомъри с 6:1, 7:5 само за 70 минути игра и също се класира за третия кръг на надпреварата.

12-ата в схемата Мадисън Кийс (САЩ) надигра Яфан Ван (Китай) с 6:2, 6:2 и в спор за достигане до четвъртия кръг ще се изправи срещу 18-ата поставена Марта Костюк от Украйна, която елиминира представителката на Австралия Дария Савил с 4:6, 7:6(2), 6:4.

Латвийката Елена Остапенко, 13-а поставена, преодоля Даря Снигур (Украйна) с 6:3, 6:0, докато 17-ата в схемата рускиня Анна Калинская записа победа над Мари Боузкова (Чехия) с 6:4, 6:1.



Даря Касаткина, 14-а в схемата на Уимбълдън, нямаше никакви проблеми срещу Юрико Лили Миядзаки (Великобритания). Рускинята победи с 6:0, 6:0. Следващата противничка на Касаткина ще бъде испанката Паула Бадоса, надделяла по-рано днес над чехкинята Бренда Фрухвиртова с 6:4, 6:2.

Бразилската тенисистка Беатрис Адад Мая, 20-а поставена, също достигна до третия кръг след успех над Камила Осорио след 3:0 и отказване на колумбийката, а Юлия Путинцева от Казахстан отстрани 27-ата в схемата чехкиня Катержина Синиакова с 6:0, 4:6, 6:2.

Барбора Крейчикова (Чехия) се наложи над американката Кейти Волинец със 7:6(6), 7:6(5), а в изцяло испански сблъсък Джесика Бусас Манейро надигра Кристина Букса със 7:6(1), 6:3.



"We're sharing a dream of winning #Wimbledon"@Ons_Jabeur on why her relationship with the fans at SW19 is so special pic.twitter.com/dSJoIRmR0J