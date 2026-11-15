Питас се разписа при тежка загуба на Кипър

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас се разписа от дузпа за Кипър, но това не бе достатъчно и неговият тим загуби с 1:4 у дома от Черна гора в среща от група С/2 в Лигата на нациите.

Милутин Осмаич откри за черногорците в 5-а минута, а Питас изравни от дузпа в 52-а минута. Последваха два бързи гола на Милан Вукотич и Никола Кръстович и Черна гора взе солиден аванс. Нападателят на ЦСКА Питас бе сменен в 68-а минута, а Кръстович вкара втория си гол в 83-а минута за крайното 4:1.

В другия мач от групата Латвия и Армения завършиха при нулево равенство на стадиона в Рига.

Черна гора завърши на първото място в група С/2 с 16 точки и си осигури промоция за Лига В. Кипър остана втори с 8 точки, Армения е на трето място с 6 точки, а Латвия е на последната позиция с 2 точки.