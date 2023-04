Аржентинецът Маурисио Почетино е все по-близо до мениджърския пост в Челси, съобщава Скай Спортс.

Според изданието идването на Почетино на "Стамфорд Бридж" може да бъде официализирано още до края на седмицата.

Mauricio Pochettino's appointment as Chelsea manager is edging closer and he could be formally announced in the next week pic.twitter.com/KKWF0XYtpL