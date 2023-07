Почина джаз звездата Тони Бенет

Музиката загуби една легенда днес, след като на 96 години почина нюйоркската поп и джаз звезда Тони Бенет, съобщи Би Би Си.

Бенет беше известен с песни като "The Way You Look Tonight", "Body and Soul" и "(I Left My Heart) In San Francisco".

Певецът е признат за "най-добрия певец в бизнеса" от звезди, с които е работил като Арета Франклин, Франк Синатра и Лейди Гага.

Със знаменита, осеяна със звезди кариера, обхващаща седем десетилетия, Бенет е продал милиони записи и е спечелил 20 награди Грами.