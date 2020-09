Почина създателят на регето Тутс Хибърт

Бащата на регето по света, основоположник на стила и автор на името на жанра "реге" - Тутс Хибърт, почина на 77-годишна възраст в САЩ. Музикантът беше в медикаментозна кома повече от две седмици в болница в столицата на Ямайка - Кингстън.

В началото на септември той беше приет в интензивното отделение на лечебното заведение със затруднения в дишането. Почина преди да излязат резултатите му от теста за коронавирус.

Сред най-големите хитове на Тутс Хибърт са "Pressure Drop'', "Monkey Man'', "Funky Kingston". До последно той беше в групата "Тутс и Мейталс", пишеше песни, свиреше на няколко инструмента.

It is with the heaviest of hearts to announce that Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert passed away peacefully tonight, surrounded by his family at the University Hospital of the West Indies in Kingston, Jamaica... pic.twitter.com/zOb6yRpJ7n