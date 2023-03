Полпозишън за Серхио Перес в Джеда, Макс Верстаепн е 15-и

Серхио Перес ще потегли от първа позиция в Гран при на Саудитска Арабия във Формула 1.

Пилотът на Ред Бул даде най-доброто време на квалификацията на пистата в Джеда. Втори беше Шарл Льоклер, но пилотът бе наказан с 10 места, заради смяна на компоненти в двигателя през седмицата.

Sergio Perez is a polesitter again!



And he does it again at the Jeddah Corniche Circuit ️#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/VFrI8PLn57