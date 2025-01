Полша е на полуфинал на Юнайтед Къп за трета поредна година

Полша отново е на полуфинал на турнира по тенис за смесени отбори Юнайтед Къп за трета поредна година, след като техните представители спечелиха двата мача на сингъл срещу играчите от Великобритания. Малко по-късно срещата беше оформена като краен резултат 3:0, след като и двойките отидоха на сметката на поляците.

Ига Швьонтек реши спора с Кейти Бултър след страхотна битка, надделявайки с 6:7(4), 6:1, 6:4. Така миналогодишните финалисти си осигуриха среща с Казахстан на полуфинала на турнира награден фонд 10 милиона долара. Отборният турнир също е едно от подгряващите състезания преди Australian Open, планирано от 12 до 26 януари.

В първия сет Швьонтек имаше преднина от 4:1, която пропиля, а британката взе сета с тайбрек за 74 минути. Във втория сет тя имаше проблем в десния крак, което обаче нямаше как да я откаже. След това в третия сет класата на Швьонтек си каза думата и тя донесе успеха на своите, увеличавайки синглите на 2:0.

Хуберт Хуркач взе много оспорван първи сет, който беше решен с тайбрек със 7:6 (7:3), 7:5 и изведе своите напред с 1:0 победи. Били Харис от Великобритания направи няколко малки грешки, но при тайбрека в първия сет дълъг бекхенд в аут означаваше и поражение за него.

Швьонтек все пак е заявена за утре и би трябвало да открие двубоя с Казахстан срещу Елена Рибакина, докато Хуркач ще спори с Александър Шевчевнко. Днес на двойките Мая Хвалинска и Ян Зиелински се справиха с Оливия Никълс и Чарлс Бруум с с 6:2, 7:6 (7:3).

Отборът на САЩ, който защитава титлата си от 2024-а, вече е на полуфинал и утре ще разбере съперника си от двубоя Чехия – Италия.



