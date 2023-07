Полша спечели волейболната Лига на нациите

Отборът на Полша спечели финала на петото издание на Лигата на нациите във волейбола, като на финала пред собствена публика в Гданск се наложи над тима на САЩ с 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) Това е първа победа на тима на Полша в комерсиалния турнир, като досега тимът имаше един загубен финал от Бразилия през 2021 години в Римини.

Домакините взеха първия гейм, във втория допуснаха обрат в края, въпреки че водеха през по-голяма част от частта. Това мобилизира отбора на треньора Никола Гърбич, който взе следващите два гейма.

Поляците се наложиха с 25:18 и 25:18 пред екзалтираната си публика. Най-резултатен за домакините бе Лукаш Качмарек с 24 точки, 14 добави Александър Сливка. За американците с най-много точки завърши Тори Дефалко - 13.

Тимът на Полша спечели най-вече заради силната си атака и сервис.

В малкия финал за третото място тимът на Япония спечели срещу световния шампион Италия с 3:2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9). Капитанът на японците Юки Ишикава завърши с впечатляващите 21 точки.

