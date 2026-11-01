Поразеният в Черно море край Румъния танкер е приет за ремонт във Варна
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Поразеният в Черно море край Румъния танкер "Wine Trader" бе провлачен с влекач и приет днес за ремонт във Варна.
Припомняме, че на 15-ти октомври търговският кораб, плаващ под флага на Сиера Леоне, бе ударен от дронове на около 13 морски мили източно от Сулина, Румъния.
В резултат на удара на борда е избухнал пожар.
Петима моряци бяха спасени, а останалите седем от 12-членния екипаж са в неизвестност.