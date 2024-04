Порицание за голотата

Радостта от гола е върховното удоволствие, което играчите и запалянковците могат да изпитат. Нима има нещо, което може така спонтанно да изстреля в екстаз толкова много хора, както го прави победно попадение в последната минута на добавеното време?! Що се отнася до футбола, отговорът е ясен – няма! И футболистите донякъде разбираемо дават път на емоциите си, като изразяват своята радост по възможно най-първични, изобретателни, нестандартни и креативни начини.

Един от тях е доста разпространен, но и носи наказание след себе си – събличане на фланелката след отбелязване на попадение. Знаете, тогава авторите на гола са санкционирани с жълт картон за непристойно поведение. Смята се, че не бива да сваляш екипировката си, когато все още мачът не е приключил, а и донякъде се счита за неуважително отношение. В историята има стотици примери, като най-изявените футболисти попадат в тази класация със сигурност. Само трябва да напишете в Google “Cristiano Ronaldo shirt off” и ще видите колко снимки ще ви излязат. А нима сме забравили начина, по който Лионел Меси изрази радостта си при едно победно попадение срещу Реал Мадрид на „Сантиаго Бернабеу“? Ами Марио Балотели и свирепият му вид след гола във вратата на Германия на полуфинала на европейското първенство през 2012 година?

Понякога примерите са и донякъде комични – като с Венсан Абубакар на Мондиала през 2022 година. Тогава камерунецът вкара във вратата на петкратните световни шампиони Бразилия в последния мач на „неукротимите лъвове“ на първенството и инстинктивно съблече тениската си, макар да беше забравил, че вече е видял един жълт картон по-рано в мача. Парадоксално, но това автоматично му донесе и втори жълт картон и нападателят трябваше да догледа последните минути извън терена.

Vincent Aboubackar scores the winner for Cameroon against Brazil.



Then gets a red card for taking off his shirt to celebrate.



What a send off pic.twitter.com/7uwV6FJz8n