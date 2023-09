Поставената под номер 2 Каролин Гарсия се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Сан Диего с награден фонд 780 637 евро. Французойката победи Слоун Стивънс с 6-3, 3-6, 6-1.

Изправяйки се срещу Стивънс за втори път този сезон и общо осми, Гарсия успя да надиграе американката за 1 час и 44 минути. Гарсия направи 26 печеливши удари и 27 непредизвикани грешки в мача. 10-ата в света тенисистка ограничи зашитата на Стивънс до 12 уинъра и 13 непредизвикани грешки. Успехът на Гарсия бе и своеобразен реванш за трисетовата загуба от Стивънс в Синсинати миналия месец.

