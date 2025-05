Потвърдено: Анчелоти е новият селекционер на Бразилия

Карло Анчелоти ще стане селекционер на Бразилия на 26-ти май, когато сезонът в испанската Ла Лига приключи. 65-годишният италианец ще се превърне в първият чуждестранен специалист, който води „Селесао“, като ще дебютира начело на тима в квалификационните двубои срещу Парагвай и Еквадор другия месец, съобщи „Скай Спортс“.

В свое изявление от Бразилската футболна асоциация съобщиха за „забележителен момент и сливането на две икони“, визирайки успехите на Бразилия с 5 световни титли и ненадминатите постижения на Анчелоти в европейския клубен футбол.

За италианеца това ще бъде първа работа като национален селекционер. Той ще застане начело на Бразилия като един от най-успешните треньори в историята и като единственият, печелил шампионската титла в петте най-силни първенства в Европа.

Анчелоти ще бъде петият селекционер на Бразилия за последните две години и половина. Той ще наследи на поста Доривал Джуниор, който беше уволнен в края на март.



Мястото на Анчелото начело на Реал Мадрид пък ще заеме Шаби Алонсо, който през последните три сезона беше начело на Байер Леверкузен.





Ancelotti has signed his agreement to become the next manager of the Seleção!



He will join at the end of May



