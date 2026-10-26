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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Във Великобритания нашите сънародници имаха значително повече секции, отколкото на изборите през април. Те бяха 82, а през април само 28. Това обаче се оказа, че никак не означава по-голяма избирателна активност. Според обработени около 97% от избирателните протоколи, избирателната активност е намаляла повече от половината.

Като за безапелационен победител е президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, за която съгласували около 43%. След тях се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 23%, а на трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин.

В Лондон нямаше опашки и напрежение. Хората никак не се притесняват от това, че трябва да попълват декларации пред секционните комисии. При предишни избори малкият брой секции и тази протестна вълна от миналата зима е главна причина за високата избирателна активност.

Това, което очакват от новия президент нашите сънародници е той да бъде обединител, да се грижи за интересите на България и да служи за коректив.

БНТ: Как премина изборния ден във вашата секция?

– Супер спокойно беше. Просто никакви хора. В нашата секция само на хартия се гласува. Имаме точно 61 човека гласували. В седната секция на "Баркинг" 1, ние сме "Баркинг" 2, те имат около 300 човека. Общо 350 човека са гласували. Това е супер малко. Толкова слаба избирателна активност... По принцип на президентски избори е по-слабо, но този път толкова слабо не е било никога.

БНТ: А с какво се обяснява тази слаба активност?

– Не мога да кажа, че е от времето. Сега духа повече, малко вали, но не мога да си го обясня. Не мога да кажа защо. Но много малко хора гласуваха. Имахме един момент, в който 3 часа нито един човек да гласува на хартия. А преди това 1600 човека в една секция в "Баркинг" гласуват. Ние имахме повече от двама човека на минута гласуваха. А сега просто не мога да обясня защо. Няма как.

БНТ: А имате ли някакви очаквания дали повече хора ще дойдат за втория тур?

– По принцип, когато има балотаж, идват по-малко хора – това, което аз съм наблюдавал в секцията, в която съм. Защото когато кандидата им не е минал на балотаж или не гласуват, или подкрепят някой от другите кандидати, но е по-слабо от колкото е на изборите сега. Очаквам, ако сега има 350 гласували, може би ще гласуват 280 или 250 на следващия тур.

Повечето от хората тук споделиха, че искат да се върнат в България, но за да се върнат, трябва нещо да се промени.

Вижте още в прякото включване на Теодора Гатева от Лондон

#България избира президент #президентски избори 2026 #Лондон #Великобритания

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