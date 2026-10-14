Правителството одобри проектобюджета за 2027 година

Със свое решение Министерският съвет одобри проекта за бюджет за 2027 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

В съответствие е Регламент (ЕС) № 473/2013 държавите членки на еврозоната са подложени на по-висока степен на наблюдение от страна на Европейската комисия и Съвета в сравнение е останалите страни от Европейския съюз поради необходимостта да се гарантира и поддържа стабилността на общата валута и да се осигурят икономическа устойчивост и сближаване на държавите, чиято парична единица е еврото.

По-засиленият мониторинг се осъществява чрез оценка на планираните бюджетна политика и структурни реформи, разписани в проектите на бюджетни планове за предстоящата година и изготвяни от държавите-членки, използващи единната европейска валута.

Като държава-членка на еврозоната и в съответствие с изискванията на гореспоменатия регламент България разработи своя Проект на бюджетен план за 2027 г.

Документът съдържа информация за фискалните параметри за 2027 г. и е съобразен с разпоредбите на Закона за публичните финанси и Националния средносрочен фискално-структурен план на Република България за 2025 - 2028 г.

Проектът на бюджетен план служи и като доклад относно предприетите мерки за справяне с прекомерния дефицит.