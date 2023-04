Председателят на ЕНП Манфред Вебер поздрави ГЕРБ-СДС за изборната победа

Манфред Вебер - председател на групата на Европейската народна партия, част от която е и ГЕРБ, поздрави Бойко Борисов за изборната победа и призова за съставяне на правителство.

В публикация в Туитър Вебер написа:

"След Финландия ЕНП е на първо място и в България! Отличен резултат за ГЕРБ-СДС и поздравления Бойко Борисов, че отново спечели доверието на избирателите. Проевропейските сили сега трябва да поставят държавата над партията и да работят заедно, за да формират стабилно мнозинство."

