Председателят на парламента се срещна със здравни медиатори

Здравните медиатори спомагат не просто да има знание и добра здравна култура, но и България да има истинско гражданско общество. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на откриването на 18-ата национална обучителна среща на здравните медиатори под надслов „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“.

Събитието, което се организира за пореден път в парламента, е под патронажа на Комисията по здравеопазването.

Председателят на парламента посочи, че здравните медиатори съдействат да се популяризира необходимата информация за превенция на редица заболявания и преодоляване на множество рискови фактори, което ще доведе не само до по-добър здравен статус, но и до намаляване на натиска върху изключително натоварената здравна система на страната.

"Вие сте много повече от медиатори за здравеопазването, вие сте и социални работници, общественици, които отдават на обществото всичко онова, от което то има нужда", заяви Доцова.

Председателят на парламента изрази благодарност към работата и отдадеността им се ангажира парламентът да продължи да подкрепя и подпомага дейността на здравните медиатори.

На събитието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването Николай Вълов, проф. д-р Ивайло Търнев, проф. Ивайло Търнев, проф. д-р Костадин Ангелов и други.