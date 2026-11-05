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Председателят на парламента се срещна със здравни медиатори

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Здравните медиатори спомагат не просто да има знание и добра здравна култура, но и България да има истинско гражданско общество. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на откриването на 18-ата национална обучителна среща на здравните медиатори под надслов „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“.

Събитието, което се организира за пореден път в парламента, е под патронажа на Комисията по здравеопазването.

Председателят на парламента посочи, че здравните медиатори съдействат да се популяризира необходимата информация за превенция на редица заболявания и преодоляване на множество рискови фактори, което ще доведе не само до по-добър здравен статус, но и до намаляване на натиска върху изключително натоварената здравна система на страната.

"Вие сте много повече от медиатори за здравеопазването, вие сте и социални работници, общественици, които отдават на обществото всичко онова, от което то има нужда", заяви Доцова.

Председателят на парламента изрази благодарност към работата и отдадеността им се ангажира парламентът да продължи да подкрепя и подпомага дейността на здравните медиатори.

На събитието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването Николай Вълов, проф. д-р Ивайло Търнев, проф. Ивайло Търнев, проф. д-р Костадин Ангелов и други.

#Комисия по здравеопазването #Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика #Михаела Доцова #здравни медиатори

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