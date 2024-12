Президентът Радев остро осъди атаката в германския град Магдебург

Президентът Румен Радев остро осъди атаката в германския град Магдебург, при която загинаха най-малко петима души, а над 200 бяха ранени. Автомобил се вряза в коледен базар снощи, все още не е ясно какви са били мотивите на извършителя, който е задържан. В Магдебург ще се проведе бдение в памет на загиналите.

The horrible attack in Magdeburg on the eve of the celebration of Christmas is outrageous. Such acts of crime and violence are totally inadmissable. I express my deepest sympathies to the relatives of the victims, all those affected and all German people.