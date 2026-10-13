Привлякоха като обвиняеми двамата шофьори, превозвали марихуана и кокаин в Ловеч

Двамата шофьори на хладилни камиони, в които бяха открити големи количества марихуана и кокаин, са привлечени като обвиняеми. Разследването се провежда под ръководството на Окръжната прокуратура в Ловеч.

При съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на 12 октомври в двата камиона, превозващи месо за преработка, са открити 204 пакета марихуана и 14 пакета кокаин. Марихуаната била укрита в специално пригоден тайник на покрива на ремаркето, а кокаинът – в кутиите със сурово пакетирано месо.

Двамата шофьори на камионите - български граждани, са задържани. С постановление на наблюдаващия прокурор са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда да им наложи постоянен арест.

Снимки: Окръжна прокуратура в Ловеч

Установяват се маршрутите на движение на двете превозни средства и съпричастността на лицата и фирмите към превозваните наркотични вещества. Разпитват се свидетели, изискват се документи и са назначени експертизи.

Наркотичните вещества са иззети като веществени доказателства по делата.

За престъплението законът предвижда от 3 до 12 години затвор и глоба от 5000 до 25 000 евро.