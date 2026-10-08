Прокуратурата поиска арест за бившия директор на ВиК - Бургас заради натиск върху свидетел

Прокуратурата поиска бившият изпълнителен директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Причината са събрани нови доказателства, според обвинението, че той е оказвал влияние върху свидетел по делото за организирана престъпна група във водоснабдителното дружество.

В момента Мирчев е под домашен арест, след като Окръжният съд в Бургас му наложи тази мярка за неотклонение.

Бившият директор е обвинен в участие в организирана престъпна група, действала от февруари 2024 г. до средата на юли тази година. Според прокуратурата групата е била създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.

От държавното обвинение настояват домашният арест да бъде заменен с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Искането ще бъде разгледано утре от 13.00 часа в Окръжния съд в Бургас.