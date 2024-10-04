Променят движението в София заради спортно събитие

Променят движението в София заради провеждане на лекоатлетическия пробег "Възраждане 5К“, съобщиха от пресцентъа на Столична община.

Oт 06.00 часа до 14.00 ч. на 06.10.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието по:

- бул. „Тодор Александров“ в участъка между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Константин Величков“;

- ул. „Софроний Врачански” в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Антим I” в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Отец Паисий“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Странджа“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Средна гора“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Опълченска“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Шар планина“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Осогово“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Брегалница“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Българска морава“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Овче поле“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Одрин“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- бул. „Инж. Иван Иванов“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Алдимировска“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Перник“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Димитър Петков“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“.

От 04.30 до 16.00 часа на 06.10.2024 г. частично се променят маршрутите на автобусни линии №№ 60 и 74, както следва:

автобусна линия № 60: в посока Централна гара: от ж.к. „Овча Купел - 2“ по съществуващия маршрут до кръстовище бул. бул. „Александър Стамболийски“-бул. „инж. Иван Иванов“, по бул. „Александър Стамболийски“, по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си;

- в посока ж.к. „Овча Купел - 2“: от Централна гара по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“ - бул. „Тодор Александров“, по бул. „Христо Ботев“, към локалното платно на пл. „Македония“ посока Руски паметник, направо по активното платно на бул. „Ген.Тотлебен“, по бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 74: в посока Централна гара: от ж.к. „Гоце Делчев“ по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Ген. Скобелев“- бул. „Александър Стамболийски“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си;

- в посока ж.к. „Гоце Делчев“:от Централна гара по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“-бул. „Тодор Александров“, направо по бул. „Христо Ботев“, надясно към локалното платно на пл. „Македония“ посока Руски паметник, направо по активното платно на бул. „Ген.Тотлебен“ и по маршрута си.

Разкриват се временни спирки:

- еднопосочна спирка с код:6092 „Пл. Македония“ за автобусни линии №№ 60 и 74 в локалното платно на бул. „Македония“, на 100 м от кръстовище бул. „Христо Ботев“ - бул. „Македония“ посока ул. „Ивайло“;

- еднопосочна спирка с код:6093 „Пл. Руски паметник“ за автобусни линии №№ 60 и 74 в локалното платно на бул. „Македония“, на 360 м. от кръстовище пл. „Руски паметник“-бул. „Македония“ посока ул. „20-ти април“.

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