НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
bntnews lang bg-flag BG

Променят движението в София заради спортно събитие

ограничения движението центъра софия заради патриаршеския избор
Снимка:
bnt avatar logo
от БНТ
22:00, 04.10.2024
Чете се за: 03:47 мин.
Регионални
Слушай новината
Слушай новините днес

Променят движението в София заради провеждане на лекоатлетическия пробег "Възраждане 5К“, съобщиха от пресцентъа на Столична община.

Oт 06.00 часа до 14.00 ч. на 06.10.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието по:

- бул. „Тодор Александров“ в участъка между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Константин Величков“;

- ул. „Софроний Врачански” в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Антим I” в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Отец Паисий“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Странджа“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Средна гора“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Опълченска“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Шар планина“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Осогово“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Брегалница“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Българска морава“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Овче поле“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Одрин“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- бул. „Инж. Иван Иванов“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Алдимировска“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Перник“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Димитър Петков“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“.

От 04.30 до 16.00 часа на 06.10.2024 г. частично се променят маршрутите на автобусни линии №№ 60 и 74, както следва:

автобусна линия № 60: в посока Централна гара: от ж.к. „Овча Купел - 2“ по съществуващия маршрут до кръстовище бул. бул. „Александър Стамболийски“-бул. „инж. Иван Иванов“, по бул. „Александър Стамболийски“, по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си;

- в посока ж.к. „Овча Купел - 2“: от Централна гара по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“ - бул. „Тодор Александров“, по бул. „Христо Ботев“, към локалното платно на пл. „Македония“ посока Руски паметник, направо по активното платно на бул. „Ген.Тотлебен“, по бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 74: в посока Централна гара: от ж.к. „Гоце Делчев“ по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Ген. Скобелев“- бул. „Александър Стамболийски“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си;

- в посока ж.к. „Гоце Делчев“:от Централна гара по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“-бул. „Тодор Александров“, направо по бул. „Христо Ботев“, надясно към локалното платно на пл. „Македония“ посока Руски паметник, направо по активното платно на бул. „Ген.Тотлебен“ и по маршрута си.

Разкриват се временни спирки:

- еднопосочна спирка с код:6092 „Пл. Македония“ за автобусни линии №№ 60 и 74 в локалното платно на бул. „Македония“, на 100 м от кръстовище бул. „Христо Ботев“ - бул. „Македония“ посока ул. „Ивайло“;

- еднопосочна спирка с код:6093 „Пл. Руски паметник“ за автобусни линии №№ 60 и 74 в локалното платно на бул. „Македония“, на 360 м. от кръстовище пл. „Руски паметник“-бул. „Македония“ посока ул. „20-ти април“.

Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube
Вече може да ни гледате и в TikTok
Намерете ни в Google News

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още Регионални

Откриха мъртъв в колата му бивш шеф на "Охранителна полиция"
Откриха мъртъв в колата му бивш шеф на "Охранителна полиция"
19:50, 04.10.2024
Чете се за: 00:37 мин.
 Катастрофа затруднява движението при Владая
Катастрофа затруднява движението при Владая
19:08, 04.10.2024
Чете се за: 00:35 мин.
 Започва ремонт на 23 километра от пътна отсечка между Хасково и Пловдив
Започва ремонт на 23 километра от пътна отсечка между Хасково и Пловдив
18:28, 04.10.2024
Чете се за: 01:15 мин.
 Работник пострада, след като кола се вряза в сигнализиращ камион
Работник пострада, след като кола се вряза в сигнализиращ камион
15:23, 04.10.2024
Чете се за: 00:37 мин.
 Блокада в Горна Оряховица: Акция срещу купуването на гласове
Блокада в Горна Оряховица: Акция срещу купуването на гласове
12:02, 04.10.2024
Чете се за: 00:22 мин.
 Зам.-кметът по транспорт: Основната задача за спазването на правилата за тротинетките е на МВР
Зам.-кметът по транспорт: Основната задача за спазването на правилата за тротинетките е на МВР
10:57, 04.10.2024
Чете се за: 01:00 мин.
 70 стотинки изкупна цена на краставицата - производители изхвърлят продукцията си
70 стотинки изкупна цена на краставицата - производители изхвърлят продукцията си
10:15, 04.10.2024 (обновена)
Чете се за: 00:45 мин.
 93-годишен мъж и съпругата му пострадаха при инцидент с електрическа триколка
93-годишен мъж и съпругата му пострадаха при инцидент с електрическа триколка
10:10, 04.10.2024
Чете се за: 00:25 мин.
 Рухнала тухлена стена уби жена в Камено
Рухнала тухлена стена уби жена в Камено
08:40, 04.10.2024
Чете се за: 00:30 мин.
 Близки на загинал в катастрофа моторист излязоха на протест пред Съдебната палата в Пловдив
Близки на загинал в катастрофа моторист излязоха на протест пред Съдебната палата в Пловдив
08:26, 04.10.2024 (обновена)
Чете се за: 01:02 мин.
 Лошо състояние на туристическите пътеки - как ще се реши проблемът
Лошо състояние на туристическите пътеки - как ще се реши проблемът
07:37, 04.10.2024
Чете се за: 00:22 мин.
 Пожар вдигна на крак огнеборци от Асеновград и Пловдив
Пожар вдигна на крак огнеборци от Асеновград и Пловдив
16:39, 03.10.2024
Чете се за: 01:05 мин.
Още от: У нас
Румънец е прострелян от наши полицаи при нелегално преминаване на българска територия
Румънец е прострелян от наши полицаи при нелегално преминаване на българска територия
Черноморска мида възстановява популацията си край Созопол
Черноморска мида възстановява популацията си край Созопол
Румен Радев връчи тазгодишните награди "Джон Атанасов"
Румен Радев връчи тазгодишните награди "Джон Атанасов"
Проверка на факти: Връщат ли се обратно щъркелите у нас заради войната в Близкия изток?
Проверка на факти: Връщат ли се обратно щъркелите у нас заради войната в Близкия изток?
България е отказала да приеме 40 органа за трансплантация от 2021 г. насам
България е отказала да приеме 40 органа за трансплантация от 2021 г. насам
50 години магистрала "Хемус" е в строеж - ще я видим ли завършена?
50 години магистрала "Хемус" е в строеж - ще я видим ли завършена?
Топ 24
Най-четени
Невероятната житейска и спортна история на големия атлет Джеси Оуенс (ВИДЕО)
Невероятната житейска и спортна история на големия атлет Джеси...
Невероятната история на унгарската спортистка Агнеш Келети (ВИДЕО)
Невероятната история на унгарската спортистка Агнеш Келети (ВИДЕО)
Земеделците пак излъгани за украинската помощ, отново готвят протест
Земеделците пак излъгани за украинската помощ, отново готвят протест
Президентът Радев след КСНС: Към момента няма пряка заплаха за страната ни
Президентът Радев след КСНС: Към момента няма пряка заплаха за...
50 години магистрала "Хемус" е в строеж - ще я видим ли завършена?
50 години магистрала "Хемус" е в строеж - ще я видим ли...
Кораб с 450 души потъна в езеро в Конго
Кораб с 450 души потъна в езеро в Конго
Гледайте Колоездачната обиколка на Хърватия НА ЖИВО по БНТ 3
Гледайте Колоездачната обиколка на Хърватия НА ЖИВО по БНТ 3
Мощни експлозии отекнаха тази нощ край летището в Бейрут
Мощни експлозии отекнаха тази нощ край летището в Бейрут
Освободиха от длъжност и директора на Родопския драматичен театър Румен Бечев
Освободиха от длъжност и директора на Родопския драматичен театър...
Славия победи Черно море с гол на Карл Фабиен
Славия победи Черно море с гол на Карл Фабиен