Променят движението заради ремонта на тунела „Топли дол“ на АМ „Хемус“

От 12 октомври (понеделник) се променя организацията на движение през тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Рехабилитацията на съоръжението започна през ноември 2023 г., като първо беше ремонтирана тръбата за Варна. След това работата продължи в тръбата за София като за повишаване на безопасността на движение и изпълнение на всички европейски изисквания за безопасност бяха прокопани две пешеходни напречни връзки между тунелните тръби, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. На 18 юли 2025 г., за да се улесни пътуването в активния летен сезон, движението в тръбата към столицата бе пуснато с временна организация на движението и ограничение на скоростта до 50 км/ч.

С продължаване сега на строителните дейности в тръбата за София ще завърши монтажът на армировката, хидроизолацията и мрежите по свода и стените на тунела. Ще се работи по евакуационните галерии на съоръжение, ще се изградят тротоарните блокове, ще се монтира осветлението, електрозахранването, вентилационната система, светофарната система, управляемите пътни знаци, видеонаблюдението, аудио диспечерската и пожароизвестителната система. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна.

За Коледа и Нова година, когато много хора тръгват на път, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни около 11 януари 2027 г. е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г.

Тунел „Топли дол“ е при 39-и км на автомагистрала „Хемус“ и е в експлоатация от 1985 г., като досега не му е извършван основен ремонт. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София е 878 м.

Тъй като в района на съоръжението няма обходен маршрут Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да предвидят повече време за пътуване, при възможност да използват алтернативни маршрути, да бъдат внимателни и да спазват въведените ограничения. Скоростта на движение през тунел „Топли дол“ ще бъде до 50 км/ч. Аварийните ленти по автомагистралата не бива да се ползва за преминаване, за да не се възпрепятства достъпът на автомобилите със специален режим при инцидент.