Радослав Гидженов и Владимир Вълков ще ръководят столичните дербита в Първа лига

Радослав Гидженов бе определен за главен съдия на столичното дерби между Левски и Славия. Срещата на "Георги Аспарухов" е в петък, 29 март, от 19:00 часа.

Помощници на Гидженов ще бъдат Иво Колев и Мартин Ангелов, а четвърти съдия - Васил Минев. На ВАР-а ще оперират Валентин Железов и Станимир Илков, а съдийски наблюдател ще бъде Валентин Добрев.

Владимир Вълков ще ръководи другия столичен сблъсък от 26-ия кръг между Локомотив София и ЦСКА. Мачът в квартал "Надежда" е в събота, 30 март, от 19:00 часа.

Двубоят между Локомотив Пловдив и шампиона Лудогорец в събота следобед от 16:30 пък е поверен на Ивайло Стоянов.

Всички съдийски назначения в 26-ия кръг на Първа лига:

29 март, 14:00 часа

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Етър ВТ

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



29 март, 16:30 часа

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Крумовград

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Ахмед Яшар Ахмед



29 март, 19:00 часа

ПФК Левски - ПФК Славия 1913

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Валентин Желев Добрев



30 март, 14:00 часа

ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Антон Симеонов Генов



30 март, 16:30 часа

ПФК Локомотив Пловдив - ПФК Лудогорец

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Крумов Виделов



30 март, 19:00 часа

ФК Локомотив 1929 София - ПФК ЦСКА-София ЕАД

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Александър Костадинов Костадинов



31 март, 16:30 часа

ПФК Ботев Пловдив - ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Йордан Костадинов Иванов



31 март, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое Стара Загора

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Стоян Маринов Алексиев

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