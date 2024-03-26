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Радослав Гидженов и Владимир Вълков ще ръководят столичните дербита в Първа лига

Ясни са съдийските назначения за 26-ия кръг на Първа лига

радослав гидженов ръководи европейската квалификация младежи армения ndash албания
Снимка: БТА
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от БНТ , Източник: БГНЕС
18:42, 26.03.2024
Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
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Радослав Гидженов бе определен за главен съдия на столичното дерби между Левски и Славия. Срещата на "Георги Аспарухов" е в петък, 29 март, от 19:00 часа.

Помощници на Гидженов ще бъдат Иво Колев и Мартин Ангелов, а четвърти съдия - Васил Минев. На ВАР-а ще оперират Валентин Железов и Станимир Илков, а съдийски наблюдател ще бъде Валентин Добрев.

Владимир Вълков ще ръководи другия столичен сблъсък от 26-ия кръг между Локомотив София и ЦСКА. Мачът в квартал "Надежда" е в събота, 30 март, от 19:00 часа.

Двубоят между Локомотив Пловдив и шампиона Лудогорец в събота следобед от 16:30 пък е поверен на Ивайло Стоянов.

Всички съдийски назначения в 26-ия кръг на Първа лига:

29 март, 14:00 часа
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Етър ВТ
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Костадин Ангелов Гергинов

29 март, 16:30 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Крумовград
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Ахмед Яшар Ахмед

29 март, 19:00 часа
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Валентин Желев Добрев

30 март, 14:00 часа
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Антон Симеонов Генов

30 март, 16:30 часа
ПФК Локомотив Пловдив - ПФК Лудогорец
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Крумов Виделов

30 март, 19:00 часа
ФК Локомотив 1929 София - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Александър Костадинов Костадинов

31 март, 16:30 часа
ПФК Ботев Пловдив - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Йордан Костадинов Иванов

31 март, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев
СН: Стоян Маринов Алексиев

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#Радослав Гидженов # Първа лига
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