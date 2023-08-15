Радослав Гидженов ще ръководи голямото дерби от шестия кръг на Първа лига между Лудогорец и Черно море

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за шестия кръг на Първа лига. Гостуването на Лудогорец на един от лидерите в класирането Черно море е поверено на Радослав Гидженов, докато Георги Кабаков ще ръководи визитата на ЦСКА на Ботев Враца.

Всички наряди:

18 август 2023 г., петък, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Йордан Веселинов Гулев

18 август 2023 г., петък, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Иван Захариев Вълчев

19 август 2023 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Стоян Маринов Алексиев

19 август 2023 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Николай Тодоров Петров

20 август 2023 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Крумовград

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Георги Василев Йорданов

20 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Георги Генов Нарлев

21 август 2023 г., понеделник, 20:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Етър ВТ

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Костадин Ангелов Гергинов.

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