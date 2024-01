Рафаел Надал обяви, че става посланик на тениса в Саудитска Арабия

За какъв по-емблематичен играч от Рафаел Надал може да мечтае Саудитска Арабия, за да привлече и популяризира големи тенис събития на своя земя?

В прессъобщение испанецът, който има 22 титли от Големия шлем обяви, че е станал „посланик на Саудитската федерация по тенис".

Надал пояснява, че се надява с дългосрочния си ангажимент да допринесе за развитието на спорта и да вдъхнови ново поколение спортисти в Саудитска Арабия.

„Продължавам да играя, защото обичам тениса“, каза Надал, който пропуска Australian Open поради контузия.

Саудитска Арабия вече организира тенис турнир от календара на ATP. Джеда бе домакин на турнира NextGen в края на годината (еквивалент на финалния Мастърс, но за най-добрите тенисисти до 21 години), спечелен от Хамад Меджедович от Сърбия.

