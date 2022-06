Рафаел Надал отново загуби сет, но продължава в Уимбълдън

Рафаел Надал победи Рикардас Беранкис с 6:4, 6:4, 4:6, 6:3 и се класира за 1/16-финалите на Откритото първенство на Великобритания.

В първата част и двамата тенисисти играха равностойно до самия край. "Матадорът" проби своя опонент в последния гейм, за да поведе в сетовете.

Испанецът спечели и втория сет със същия резултат, макар да допусна пробив при 1:2. 36-годишният тенисист се върна в частта с два пробива на своя сметка и удвои аванса си в сетовете.

Третата част започна с пробив за литовецът, което му позволи да спечели сета.

Рафаел Надал поведе с 3:0 в четвъртия заключителен сет, което му осигури комфортен аванс до края на сблъсъка. Двубоят бе прекъснат за около час поради дъжда над Лондон. Рафа реализира първия си мачбол и сложи точка на спора след 3 часа и 7 минути игра.

