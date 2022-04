Район "Слатина" помага на възрастните хора за Великден

Слушай новината

Великденската кампания на район "Слатина" за набиране на помощи от хранителни продукти за възрастните граждани стартира на 1 април със срок за даряване до 15 април.

Хората, които се включиха, дариха продукти, с които да се помогне на възрастните граждани да посрещнат по-приятно Великден. В резултат на активността на гражданите, районната администрация успя да приготви почти 300 пакета.

Две големи български вериги хранителни магазини също се включиха с дарение от 250 козунака и продукти на стойност 500 лв., а други две компании се включиха с дарения на обща стойност 750 лв.

В кампанията се включи и художничката Десислава Мицева, която дарява 30% от приходите от изложбата си в Бар Петък "You Turn Me On" за каузата. Изложбата ѝ беше открита на 4 април и ще продължи до 4 май. "С тези средства ще помогнем и на други нуждаещи се възрастни хора, които не са успели да получат подаръци в рамките на срока на кампанията, както и на такива, които сме идентифицирали впоследствие", допълни Десислава Мицева.

Днес кметът на "Слатина" Георги Илиев и Любен Вуков от "Сдружение за Слатина" занесоха помощи за "Клуба на инвалидите в Слатина" на ул. "Слатинска" пред бл. 46. Част от тези помощи са предоставени от служителите на районната администрация. Пакети бяха раздадени и в клуба на пенсионера в подлез "Подуяне".

А утре, в 11 часа, раздаването продължава и в двора на общината на бул. "Шипченски проход" №67.

Помощи ще получат и кандидатствалите по програма "Топъл обяд" граждани, които не са били одобрени, като на тях пакетите ще бъдат раздадени лично чрез доброволци.

Великденската кампания на район "Слатина" е насочена към възрастните хора и е изцяло доброволческа.

"За нас е важно да ангажираме обществеността с проблемите на хората от третата възраст. Общината участваше с пункт, списъци с хората, на които да се окаже помощ, работното време на служителите, ангажирани с кампанията, организация и популяризиране. Всичко друго е от гражданите, компаниите и наистина сърцатото участие на "Сдружение за Слатина", казват от администрацията на района.

"Решени сме да полагаме усилия от една страна да им помагаме с каквото можем, но от друга - да създадем по-голяма чувствителност и съзнание у съгражданите си за това, че тези хора ги има, сред нас са, много от тях са активни и биха могли да са много полезни за общността ни, а и са живата история на града ни", допълват от район "Слатина".