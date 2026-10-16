Ръководството на Монако благодари на феновете на ЦСКА

Ръководството на Монако изказа благодарност на феновете на ЦСКА София в социалните мрежи за впечатляващата хореография, представена в Сектор „Г“ по време на двубоя от Лига на конференциите в четвъртък вечер. Жестът беше посветен на исторически акт на феърплей между двата тима от миналото.

Монако се наложи с 2:1, въпреки доброто представяне на „армейците“. В началните минути на мача българските привърженици припомниха трагичен момент от историята на френския клуб и проявеното уважение от страна на ЦСКА през 1982 година.

Ултрасите на „червените“ издигнаха хореография, изобразяваща две изпънати ръце, които държат знамена на двата клуба. Към тях беше добавен и транспарант с надпис: „Честта няма алтернатива“.

Жестът отдаде почит към паметта на принцеса Грейс от Монако, която загива през 1982 г., броени часове преди първия мач от турнира за КЕШ между Монако и ЦСКА. Тя губи живота си във френска болница след тежка автомобилна катастрофа, което става повод Княжеството да обяви тридневен траур.

Тъй като мачът не е могъл да се проведе по първоначален план, УЕФА дава на ЦСКА две възможности – да приеме служебна победа с 3:0 или да се съгласи двубоят да се играе на друг стадион, въпреки че българският тим няма време за подготовка за промяната.

ЦСКА се съгласява да играе в Ница и пътува дотам с автобус. Заради задръстванията тимът за малко не закъснява за срещата, а футболистите излизат на терена на практика без загрявка.

В музея на Монако и се съхранява известна снимка, на която капитаните Жан-Люк Етори и Георги Димитров си разменят клубни флагчета преди началото на двубоя. Благодарение на този благороден жест френският клуб и до днес пазят изключително уважение към българския тим.

Хореографията в четвъртък пресъздаде именно ръцете на Етори и покойния Георги Димитров. По време на мача официалният профил на Монако в социалните мрежи сподели снимка на Сектор „Г“, придружена с емотикон, изразяващ дълбока благодарност.