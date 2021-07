Ръсел Кроу се нареди на опашка от 7000 души за ваксина

Холивудската звезда Ръсел Кроу се нареди на опашка от 7000 души, за да се ваксинира срещу COVID-19. Самият актьор разказа за това на страницата си в Туитър.

"Как прекарах неделята? Чаках на опашка със 7000 добри граждани, за да получа първия компонент на ваксината си", пише Кроу. Актьорът не уточни какъв вид ваксина е получил.

How I spent my Sunday. Lining up with 7000 good citizens to get shot 1 of vaccine.



